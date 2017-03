Förra sommaren blev Lillemor och Evelina Olsson på Lia in Fashion av med kontanter från dagskassan sedan två män tagit sig ner i ett personalutrymme under öppettid. Det var en av flera incidenter och även andra butiker i Skara centrum drabbades av att personer kom in i butikerna och tog saker utan att betala.

- Somrarna brukar vara värst, men vi upplever att detta redan har börjat nu, säger Evelina Olsson.

Under senare tid har de ett flertal gånger haft besök av människor som de uppfattar haft oärliga avsikter. En del har tittat efter kameror och larmutrustning, som om de rekar inför ett inbrott. Andra uppehåller sig länge i butiken utan att köpa något och det verkar inte finnas något annat syfte än att vänta ut ett tillfälle att stjäla utan att det syns. Ibland visar besökarna tecken på att vara påverkade av droger.

- Det är jobbigt att arbeta i butik när man är så utsatt hela tiden, säger Evelina Olsson.

Butiken har vidtagit flera åtgärder för att öka säkerheten. Det finns också ett samarbete mellan olika butiker i Skara centrum, där de sms:ar till varandra för att varna när det dyker upp misstänkta personer. Men Lillemor Olsson skulle vilja se större insatser från samhället.

- Vi skulle vilja att det patrullerade fler poliser, säger hon.

Butiksstölder är ett problem även i andra butiker i centrum.

- Vi upplever att stölderna har ökat, säger Johanna Liljedahl, som arbetar på klädbutikerna Jack, Ziz och Bjarnes.

Hon berättar att de i butiken ofta upptäcker att det saknas kläder. Ibland hänger en tom galge kvar. Det har också hänt att de sett personer som tagit ett plagg och bara sprungit iväg.

Enligt Johanna Liljedahl är det inte alltid som de anmäler stölderna. De upplever att det inte ger någonting. Självrisken överstiger i allmänhet en eventuell ersättning från försäkringsbolag.

Dagligvaruhandeln är också utsatt för snatterier.

- Det är ett problem för hela branschen. Det försvinner varor vi inte får betalt för, säger Jonas Persson, butiksägare Ica Munken i Skara.

På Ica Munken upptäcks snatteri av butikspersonal eller säkerhetsvakter minst en gång i veckan, enligt Jonas Persson.

- Det är inget problem som uppstått nu, utan det har funnits i flera år men jag upplever en upptrappning, framförallt i inställningen. När vi tar vissa snattare verkar de oberörda. Skillnaden mellan ditt och mitt har suddats ut lite, säger han.

Påföljden för de som åker dit för snatteri menar Jonas Persson är påfallande liten.

- En person som kommer in och snattar på måndag kan komma in på torsdag igen, säger han.

Ica Munken polisanmäler samtliga snatterier. Enligt Jonas Persson prioriterar man alltid säkerheten för personalen och ringer polisen när något inträffar.

Sedan tidigare har butiken fått plocka undan vissa varor från de öppna hyllorna.

- Det går inte annars. Det skapar mertid att ha vissa stöldbegärliga varor bakom disk eller inlåsta, säger Jonas Persson.

Han upplever inte att problemet är värre i Skara än det är på andra orter. Enligt Ica försvinner varor för runt två miljarder varje år bara i Ica-butikerna.