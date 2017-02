Läser du i appen? Följ livesändningen här

Ett tåg stoppades cirka 100 meter innan det nått fram till centralen i Göteborg vid 14.15-tiden på torsdagen, efter ett larm. Tåget som bombhotats är ett tåg som åkt från Stockholm och som körs av bolaget MTR. Flera ambulanser har skickats till stationen.

– Vad vi gör just är att vi är på platsen och bildar oss en uppfattning och får information. Vi har påbörjat en evakuering. Just nu har vi inga detaljer kring hur larmet kom in. Det är någon form av hot mot centralstationen och eventuellt ett tåg, säger polisens presstalesman Ulla Brehm till Göteborgs-Posten.

Omkring 120 personer uppges ha befunnit sig på tåget som bombhotats.

– Det är polisen som begärt evakuering av tåget. Vi är på plats med fyra enheter. Vi har fått samtal från ledningscentralen att det är bombhot på tåg och är behjälpliga med polisen, säger stabschefen vid räddningstjänsten i Storgöteborg, Anders Gärdhagen, till GT.

Trafikverket uppger att alla tåg till och från centralen stoppas tills vidare.

– Polisen har begärt stopp i trafiken och evakuerar tågen på stationen. Nu sitter vi i möte och avvaktar polisen. Trafiken står helt stilla, 20-tal tåg stilla på stationen, säger Bengt Olsson presschef på Trafikverket till GP.

Även ett tåg i Södertälje har bombhotats. Det larmet nådde Stockholmspolisen vid 13.10-tiden. Även där handlar det om ett tåg från MTR. Tåget har stoppats vid Södertälje Syd.

– Vi fick kännedom om ett bombhot mot ett tåg som var på väg mot Stockholm vid 13.10. Vid 14-tiden stoppades tåget vid Södertälje Syd och evakuerades i väntan på utredning, säger Sven-Erik Olsson, presstalesperson för polisen till TT.

– Det finns inget samband med hotet mot tåget i Göteborg vad jag känner till, säger Sven-Erik Olsson.

Tekniker är på väg till platsen.

Även detta tåg har utrymts på order av polisen. Det handlar om 150 personer som har utrymts.

– Men jag vill poängtera att det har varit en odramatisk evakuering, säger MTR:s är kommunikationschef Åsa Elm till TT.

TT: Vad gör ni nu?

– Dels har vi ett praktiskt ansvar, att resenärerna förstås ska komma till sin slutdestination, där har vi upparbetade rutiner. Dels kollar vi också hur folk mår med anledning av det som hänt, säger Åsa Elm.

All tågtrafik till och från Södertälje och Göteborg är stoppad. Trafikverket meddelar att detta innebär förseningar och inställda tåg och avgångar för tåg på sträckorna: Stockholm-Linköping/Malmö, Stockholm-Skövde/Göteborg, Stockholm-Nyköping/Norrköping, Stockholm-Eskilstuna/Arboga och Stockholm-Hallsberg/Karlstad i båda riktningar.

Även SL pendeltåg är inställda mellan Södertälje C och Gnesta i båda riktningar.

Polisen har angett en prognos att trafiken åter kan komma igång klockan 16.30.

SJ har kontakt med berörda resenärer över sms och uppmanar alla att kontrollera hemsidan.

Texten uppdateras