Bilresandet fortsätter öka

Vara kommun ligger i topp bland kommunerna i Västgöta-Tidningars utgivningsområde. Här finns flest personbilar per tusen invånare och här är också körsträckan per person och år längst.

Mellan 2014 och 2015 har körsträckorna ökat, i antal mil per invånare och år. Den ökningen är dock inte lika stabil som ökningen av antalet bilar, utan antalet mil går upp och ned från år till år under åren 2010 till och med 2013.

FAKTA: Fler personbilar Antalet personbilar i trafik per 1000 invånare: År 2014 2015 Vara 596 603 Götene 5.. FAKTA: Fler personbilar Antalet personbilar i trafik per 1000 invånare: År 2014 2015 Vara 596 603 Götene 582 594 Skara 514 523 Skövde 525 529 Tidaholm 556 563 Falköping 525 531 Källa: Trafikanalys

Under 2015 nådde den totala körsträckan per person i landet 663 mil. Det var samtidigt andra året i rad med längre körsträckor, efter flera år med en sjunkande trend. Ökningen under fjolåret gick igen i alla län och i cirka 240 kommuner.

Färre privata bilar

— Energieffektivisering och mer förnybara bränslen är en nödvändighet, men om Sverige ska klara målen från klimatmötet i Paris krävs det mer än så. Vi måste åstadkomma en omställning där den egna bilen spelar mindre roll som transportmedel, och samtidigt satsa på tillgänglighet genom god kollektivtrafik och bra möjligheter att gå och cykla, säger Birgit Nielsen till Nyhetsbyrån Siren.

Den högsta körsträckan per person i fjol, 988 mil, uppmättes i Munkedal. Sundbyberg är fortsatt den kommun där bilresandet är som minst, trots ökningen under 2015.

Enligt Anette Myhr på Trafikanalys, som tagit fram siffrorna, tyder ingenting på minskat bilresande framöver.

— Tvärtom växer den totala bilparken. Så länge biltätheten och antalet bilar ökar så pekar det mesta mot att användningen kommer att öka, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

FAKTA: Körsträcka Körsträcka i mil per invånare: År 2014 2015 Vara 891 898 Götene 823 848 Skara.. FAKTA: Körsträcka Körsträcka i mil per invånare: År 2014 2015 Vara 891 898 Götene 823 848 Skara 720 738 Skövde 730 736 Tidaholm 780 796 Falköping 724 740 Källa: Trafikanalys

RUS står för Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet. Målet är att vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete när det gäller de uppsatta miljö- och klimatmålen.