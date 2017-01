Bert fick oväntat besked

Den 19 oktober, efter att Bert Karlsson köpt Skara Vandrarhem, kom ansökan till IVO in. Jokarjo Care AB ville starta en enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen - HVB Skara Vandrarhem.

Tanken var att där i egen regi ta emot ensamkommande flyktingbarn från 13-18 år. Men det skulle visa sig vara svårt. Då var behovet av HVB-hem stort för ensamkommande flyktingbarn, idag när beslutet kommit, 15 månader senare, är läget annorlunda.

— Det tog över ett år att få beslutet, det är skrämmande, säger Bert Karlsson.

Han har lite svårt att ta in att beslutet nu kommit. Enligt IVO kan HVB Skara Vandrarhem från och med nu ta emot 18 barn i sina lokaler, ett per rum istället för de 36 som han nämnde i början av processen. Idag bor där åtta ensamkommande som är placerade av kommuner i södra Sverige via så kallade entreprenörsavtal. Det innebär att de placerade kommunerna tar på sig ansvaret.

Men från och med nu kan alltså Bert Karlsson och hans Jokarjo Care AB själva ta emot ensamkommande.

— Det är ju märkligt, dessförinnan har vi betraktats som banditer.

Vad han ska göra med tillståndet nu vet han inte.

— Jag blev bara överraskad när vi fick det. Vi diskuterar ju att sälja det till kommunen, men inget är klart.

Kommunen ska vid ett övertagande själva placera ensamkommande i det gamla vandrarhemmet. Så oavsett vem som driver det vidare verkar det vara en sådan verksamhet som är aktuell.

Tanken har varit att flytta de ensamkommande som idag bor på Kosmos i Axvall för att frigöra utrymme för särskilda boendeplatser för de äldre som idag ligger vägg i vägg.

— Det kan också bli ett annat ställe vi går ur tidigare. Men för att öppna möjligheter för framtiden ser jag ändå att det vore bra om vi kunde ta över Skara vandrarhem under 2017, sa omsorgschefen Pernilla Magnusson till tidningen i början av januari.