”Barnen kommer i andra hand - Skara har inget att vara stolt över”

”Förskolekrisen i Skara löst”, löd en braskande rubrik i veckan. En sanning som bör förses med varningstext för underrubriken talade om att lösningen innebär fler barn i befintliga lokaler. Totalt handlar det om 50 barn som köar för en plats. Detta i Skara som redan idag har fler barn per avdelning jämfört med övriga riket. Den kommun som inte tar ansvar för de minsta eller svagaste invånarna har inget att vara stolt över.

Jag bara undrar: var kommer barnen in. Ja, var kommer barnen in när Skaras politiker av olika färgschatteringar slår varandra i huvudet med vem som sagt eller skrivit vad och när. Förmågan, eller viljan, att agera ifrån barnens perspektiv saknas. Här gäller det att vinna fäktningen på gödselstacken inför valet 2018. Under tiden haglar beskyllningar, chefer avgår och tillsätts, personal sjukskrivs eller slutar. Samtidigt ska ett antal ettåringar och deras föräldrar ta ett stort steg ut i världen. För några barn och deras föräldrar handlar det om nytt språk och annorlunda miljö.

Skaras akuta brist på förskoleplatser ska nu fixas genom att barn ”omgrupperas” (skrämmande ord i sammanhanget) och att det blir fler barn per avdelning. Detta i en kommun som redan idag har fler inskrivna barn per avdelning. I Skara handlar det om 18,8 barn jämfört med rikets 16,7 barn per avdelning (enligt Skolverkets senaste statistik). Lösningen föranleds av att kommunen har att följa förskolelagen som anger att en kommun måste erbjuda en förskoleplats inom fyra månader efter att barnet noterats i barnomsorgskön.

I Skara, liksom i en mängd andra kommuner, finns en mängd styrdokument och antagna planer. Men det är verkligheten som räknas. En verklighet som innebär att ett litet barn som utsätts för ett stort och oförutsägbart antal vuxenkontakter blir förvirrat. För vissa barn resulterar det i utåtagerande. Andra tystnar och några klarar ryckigheten. Det finns riktmärken (Skolverket) för barngruppernas storlek. För barn mellan ett och tre år handlar det om grupper på mellan sex och tolv barn. För fyra- femåringar är riktmärket nio till 15 barn.

Barndomen är början på livsresan för människan. Det du upplever då formar dig. Det finns studier som visar att barn som gått i stora förskolegrupper oftare än andra är inblandade i konflikter när de börjar i skolan. I Skara brukar man hänvisa till personaltätheten, fast Skolverkets statistik visar att den är inte heller något att yvas över; 6,3 inskrivna barn per årsarbetare. I riket är det 5,2 barn per årsarbetare. Skolverket konstaterar också: ”Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar tryggheten”.

Det vill nu till att Skaras politiker konstaterar faktum: förskolan är underdimensionerad, inser konsekvenserna av detta och i handfast budgetarbete ser till att satsa på förskolan. Det är dags att Skaras barn kommer i första hand.

Elisabet Stålarm, engagerad kommuninvånare