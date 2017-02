Babblarna, ett svenskt fenomen som används i den pedagogiska förskoleverksamheten för att göra språkinlärningen rolig, har seglat upp som de allra minsta barnens absoluta favoriter med rockstjärnestatus. Den lekfulla musikalen på Rosers i lördags var inget undantag. Med sånger som ”första låten, ”stompalong” och ”bergodalbanebit” kunde salongens alla barn hänga med i de igenkända sångerna och den spännande berättelsen om babblarna som skulle åka berg- och dalbana. Men det var några i gänget som först saknades, Dadda och Babba hade inte synts till och det skrik som gick genom publikhavet när idolen Babba äntrade scenen skulle få vilken rockstjärna som helst att bli avundsjuk.

— Det blev verkligen en succé, den första föreställningen sålde slut innan vi ens hunnit annonsera om den, säger Anna Ohlin Ek, verksamhetsutvecklare Skara kommun i ett pressmeddelande.

— Då intresset var stort beslutade vi oss för att köra en extraföreställning, som också den tog slut på mindre än sju timmar. Mig veterligen är det rekord och det känns så roligt att vi kunnat erbjuda ett så varierat utbud för alla åldrar under dansveckan med allt från hiphop till folkdans och Singin' in the rain till Babblarna, avslutar en nöjd verksamhetsutvecklare.