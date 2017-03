UN Women är FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt. UN Women bildades 2010 när FN beslöt sig för att kraftsamla för jämställdheten i Världen och påskynda utvecklingen för att möta kvinnors och flickors behov i hela världen.

UN Women arbetar, bland andra frågor, för avskaffandet av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor, för kvinnors egenmakt samt för jämställdhet mellan kvinnor och män som mottagare av utveckling, mänskliga rättigheter, humanitära insatser och fred och säkerhet. En viktig del av UN womens arbete är insamling för stöd till utsatta kvinnor och flickor i Världen.

I Skaraborg har UN womens föreläsningar och BH utställning mot mäns våld mot kvinnor turnerat på flera orter och mötesdeltagarna beslöts sig för att fortsätta med det även under 2017. Dessutom ska studiecirkeln om jämställdhet fortsätta med bl.a. feministisk självförsvar. UN womens Skaraborg kommer att delta i firandet av internationella kvinnodagen på Hertig Johanstorg i Skövde och i Rydskolan. Dessutom finns representanter på plats i Skara på Västergötlands museum den 11/3 när eventet av kvinnor för kvinnor pågår under hela dagen. Under året ska fler få chansen att veta mer om FNs kvinnokonvention och arbetet för en mer jämställd värld.

Ann-Katrin Jönsson, Margaretha Åslund och Britt Larsson avtackades för gott arbete i styrelsen.

Efter valen består nu styrelsen av Monica Green, ordförande, Anita Andersson kassör, Rose-Marie Hassellöf Carlberg sekreterare och ledamöterna Ana Jaksic, Beatrice Tamm och Tamara Caldera Wendin.