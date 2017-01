Allt inför SkLT-cupen

Grupperna i SkLT-cupen

Grupp A: Götene IF, Ardala GoIF, Härlunda IF

Grupp B: Skara FC, Sils IF, Hällekis/Trolmen

Grupp C: ENV, Axvalls IF, Hangelösa IF

Grupp D: Lundsbrunns IF, Kinne-Vedums IF, Varnhems IF

Spelschemat

10.00: Götene-Härlunda

10.15: Skara-Hällekis/Trolmen

10.30: ENV - Hangelösa

10.45: Lundsbrunn-Varnhem

11.00: Härlunda-Ardala

11.15: Hällekis/Trolmen-Sil

11.30: Hangelösa-Axvall

11.45: Varnhem-Kinne-Vedum

12.00: Ardala-Götene

12.15: Sil-Skara

12.30: Axvall-ENV

12.45: Kinne-Vedum-Lundsbrunn

13.00: Kvartsfinal 1, B1-C2

13.15: Kvartsfinal 2, A1-D2

13.30: Kvartsfinal 3, D1-A2

13.45: Kvartsfinal 4, C1-B2

14.15: Semifinal 1, segrare kvart 1-segr kvart 2

14.30: Semifinal 2, segrare kvart 3-segr kvart 4

15.00: Match om tredje pris

15.15: Final

Regler

Cupen spelas enligt Svenska Fotbollförbundets Futsalregler.

Speltiden är 1x12 minuter rullande tid.

Ackumulerad straff från och med fjärde frisparken.

Ingen timeout tillämpas.

Varje lag består av fem spelare (fyra utespelare + målvakt). I turneringen som helhet får fritt antal spelare användas.

Utvisad spelare får ej deltaga i nästkommande match.

Om två lag kommer lika i gruppspelet gäller följande: 1. Inbördes möte. 2. Målskillnad. 3. Antalet gjorda mål. 4. Straffsparksläggning.

