Polisanmälan mot de aktiebolag i Västra Götaland som 2015 var sena med årsredovisningen lämnades in förra tisdagen till polisstationen i Skara. Dagen efter vid lunchtid landade den hos Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Normalt sett hanterar Göteborgsavdelningen mellan 1000-1200 anmälningar per år. I och med Bert Karlssons anmälan mer än fördubblades den siffran bara över en dag.

— Vi har börjat bearbeta det och försöker beta av det rättssäkert, säger kammaråklagare Carl Bergström.

Bert Karlsson fälldes tidigare i år för tre fall av bokföringsbrott. Bakgrunden var att en privatperson anmält Jokarjo AB för att inte i laga tid upprättat årsredovisning under totalt tre år då den lämnats in för sent.

Att en privatperson kan anmäla anser Bert Karlsson är att anamma ett angiverisystem som han vill komma åt genom att överbelasta myndigheten i hopp om att systemet ska ändras. Men den effekten uteblev.

- Vi var tvungna att ta det på allvar, trots att Bert Karlsson ville annat egentligen. Han kallar det Stasi-metoder, men vi kan få in anmälningar från flera håll, vem som anmäler spelar ingen roll. Bokföringsbrott av normalgraden är ett brott som faller under allmänt åtal och vi har då skyldighet att inleda förundersökning om förutsättningar för detta föreligger. säger Carl Bergström.

Under måndagen gjordes slagningar på omkring 50 av de totalt 1500 företagen som anmälts. Som det verkar nu kommer det enbart vara Ekobrottsmyndigheten i Göteborg som hantera massanmälan. En riktig utmaning för myndigheten att hantera.

- Ledningen håller på att strukturera hur arbetet vidare ska se ut. Vi kommer att ha en dialog så att vi gör rätt och att bedömningarna blir liknande i hela landet. Lagstiftningen är klar och rättstillämpningen i domstolarna över landet är tämligen likartad varför Ekobrottsmyndigheten räknar med att kunna utfärda strafförelägganden i många fall i stället för att väcka åtal. Förhoppningsvis kommer vi att handlägga det korrekt och tillräckligt snabbt, säger kammaråklagare Carl Bergström.

Totalt i landet hanterar Ekobrottsmyndigheten mellan 6000-8000 anmälningar årligen. Om Bert Karlsson väljer att anmäla samtliga företag som varit sena med bokföringen så har myndigheten i landet omkring 15 000 ytterligare ärenden att hantera.

I det första läget anser trots allt Ekobrottsmyndigheten att de bör klara av massanmälan som nu lämnats in.

- Det är ingen allvarlig brottslighet det handlar om, men tillräckligt för villkorlig dom. Vid upprepade fall kan det bli fängelse, förklarar Carl Bergström.

Straffet för Bert Karlsson själv blev villkorlig dom och 50 000 i dagsböter. Jokarjo AB fick även en företagsbot på 50 000 ytterligare. Om anmälan inte gjorts hade det i många fall enbart stannat vid en förseningsavgift på 5000 kronor.

- Det är klart det svider för honom, men han har ett stort och rikt bolag. Vi försöker göra bedömningar så att det lilla bolaget inte alltid ska drabbas lika hårt.

Ekobrottsmyndigheten räknar med att Bert Karlsson kan komma att fullfölja hotet med att lämna in en anmälan mot samtliga bolag i landet som 2015 var sena med sin bokföring - total 15 000 stycken. Än så länge har andra ärenden inte blivit lidande enligt kammaråklagare Carl Bergström.